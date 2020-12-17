«Кернес был сильным лидером, хотя и не совсем дружил с законом, но это дело десятое. Кто там с ним дружил на Украине?» — задал он риторический вопрос.

Бывший мэр пользовался популярностью среди местных жителей, держал город в своих руках.

«После его смерти начнется борьба, дележка наследства Кернеса. Это не понравится ни местным элитам, ни самим харьковчанам», — добавил политолог.

Ни одна политическая группировка в итоге полностью не возьмет Харьков под контроль, считает Ищенко. Раньше все понимали, что Харьков — это Кернес. Теперь же местные элиты будут раздроблены, попадут в зависимость от других регионов.

В политическую борьбу за первую столицу Украины вступят глава МВД Арсен Аваков, олигарх Игорь Коломойский, соратник Кернеса Михаил Добкин.

Политолог так выразился по поводу смерти мэра: «Уход Кернеса — это „король умер, а наследника нет“».

Кернес побеждал на выборах мэра Харькова три раза — в 2010, 2015 и 2020 годах. Он любил свой город, местные жители это чувствовали. А такое — большая редкость на Украине: политик не только ворует, но и что-то вкладывает. Поэтому к Кернесу относились как к «меньшему из зол».

Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря из-за осложнений на фоне коронавируса. Ему был 61 год.