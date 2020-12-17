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    17 декабря 2020, 17:30

    Война вспыхнет в Харькове после смерти мэра Кернеса — политолог

    Алена Макаренко

    В Харькове после смерти мэра Геннадия Кернеса начнется передел сфер влияния, может разгореться война. Так считает политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, его процитировала «Политика Сегодня».
    Война вспыхнет в Харькове после смерти мэра Кернеса — политолог

    «Кернес был сильным лидером, хотя и не совсем дружил с законом, но это дело десятое. Кто там с ним дружил на Украине?» — задал он риторический вопрос.

    Бывший мэр пользовался популярностью среди местных жителей, держал город в своих руках.

    «После его смерти начнется борьба, дележка наследства Кернеса. Это не понравится ни местным элитам, ни самим харьковчанам», — добавил политолог.

    Ни одна политическая группировка в итоге полностью не возьмет Харьков под контроль, считает Ищенко. Раньше все понимали, что Харьков — это Кернес. Теперь же местные элиты будут раздроблены, попадут в зависимость от других регионов.

    В политическую борьбу за первую столицу Украины вступят глава МВД Арсен Аваков, олигарх Игорь Коломойский, соратник Кернеса Михаил Добкин.

    Политолог так выразился по поводу смерти мэра: «Уход Кернеса — это „король умер, а наследника нет“».

    Кернес побеждал на выборах мэра Харькова три раза — в 2010, 2015 и 2020 годах. Он любил свой город, местные жители это чувствовали. А такое — большая редкость на Украине: политик не только ворует, но и что-то вкладывает. Поэтому к Кернесу относились как к «меньшему из зол».

    Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря из-за осложнений на фоне коронавируса. Ему был 61 год.