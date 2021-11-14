«Война уже стала ледяной»: Пушков раскритиковал британского генерала за слова о России

Начальник штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что в отношениях России и Запада наблюдается небывалая напряженность. Эти слова резко раскритиковал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам Картера, напряженные отношения России и стран Запада могут обернуться открытым конфликтом. Причем произойти это может из-за любой случайности. В качестве примера он привел мигрантов, собравшихся на белорусско-польской границе.

«Неужели? четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России — в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?» — задался вопросом Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ситуация обострилась уже давно, и беженцы не являются причиной этого. Сенатор подчеркнул, что война уже стала ледяной.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале недели. Порядка двух тысяч нелегалов собрались в приграничной зоне. Иностранцы хотят попасть в ЕС, но страны не пускают их на свои территории.