Мир 23 ноября 2023, 20:31 Война разведок. Спецслужбы Турции спасли палестинского хакера, похищенного «Моссадом» Sabah: разведка Турции спасла взломавшего «Железный купол» палестинского хакера Freepik

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Национальное управление разведки Турции спасло от «Моссада» палестинского хакера, которому удалось взломать систему ПРО «Железный купол». Об этом сообщила турецкая газета Sabah.

По информации издания, палестинец Омар А. в 2015–2016 годах взломал и на время вывел из строя «Железный купол».

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В 2020 году мужчина прибыл в Турцию через Египет и с тех пор жил там. «Моссад» пытался выйти на связь с хакером и завербовать, но он отказывался. Турецкая разведка не рекомендовала палестинцу покидать страну.

Однако в сентябре 2022 года мужчина отправился в отпуск в Малайзию. Турецкие спецслужбы заранее загрузили в его телефон приложение, передающее сигнал о местонахождении даже в выключенном состоянии.

В Малайзии Омара похитили агенты «Моссада». Мужчину отвезли в дом в горах и в течение 36 часов допрашивали о том, как ему удалось взломать израильскую систему ПРО. Узнав об этом, агенты турецкой разведки связались с коллегами из Малайзии. Те штурмом взяли дом, где допрашивали хакера, и освободили его. Малайзийские спецслужбы задержали 11 израильских агентов, а Омара вернули в Турцию, где он живет под усиленной охраной.

В мае 2019 года Армия обороны Израиля в ответ на кибератаку со стороны ХАМАС нанесла ракетный удар по зданию в секторе Газа, где, по ее данным, находился штаб хакеров.