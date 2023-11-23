23 ноября 2023, 20:31
Война разведок. Спецслужбы Турции спасли палестинского хакера, похищенного «Моссадом»
Sabah: разведка Турции спасла взломавшего «Железный купол» палестинского хакера
Национальное управление разведки Турции спасло от «Моссада» палестинского хакера, которому удалось взломать систему ПРО «Железный купол». Об этом сообщила турецкая газета Sabah.
По информации издания, палестинец Омар А. в 2015–2016 годах взломал и на время вывел из строя «Железный купол».
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В 2020 году мужчина прибыл в Турцию через Египет и с тех пор жил там. «Моссад» пытался выйти на связь с хакером и завербовать, но он отказывался. Турецкая разведка не рекомендовала палестинцу покидать страну.
Однако в сентябре 2022 года мужчина отправился в отпуск в Малайзию. Турецкие спецслужбы заранее загрузили в его телефон приложение, передающее сигнал о местонахождении даже в выключенном состоянии.
В Малайзии Омара похитили агенты «Моссада». Мужчину отвезли в дом в горах и в течение 36 часов допрашивали о том, как ему удалось взломать израильскую систему ПРО. Узнав об этом, агенты турецкой разведки связались с коллегами из Малайзии. Те штурмом взяли дом, где допрашивали хакера, и освободили его. Малайзийские спецслужбы задержали 11 израильских агентов, а Омара вернули в Турцию, где он живет под усиленной охраной.
В мае 2019 года Армия обороны Израиля в ответ на кибератаку со стороны ХАМАС нанесла ракетный удар по зданию в секторе Газа, где, по ее данным, находился штаб хакеров.
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