«Война против всех». Экс-депутат Рады дал прогноз для Зеленского на 2022 год

В 2022 году Украину и президента страны Владимира Зеленского могут ждать два наиболее возможных политических сценария. Такое мнение высказал директор Украинского института будущего, политический эксперт и экс-депутат Рады Вадим Денисенко.

Один он охарактеризовал как войну против всех, а второй сценарий назвал «молодой Лукашенко», написал «Главред».

Сценарий «война против всех», по его словам, предполагает, что внешнеполитическая ситуация будет складываться не в пользу Украины. У страны будет мало экономических ресурсов, власти пойдут на компромисс по Донбассу и получат в итоге внутреннее противостояние, из-за чего Зеленский решится на союз с одной из финансово-промышленных групп на правах младшего партнера.

«Как результат получаем то, что на конец 2022 года повторяем цикл и выходим на состояние лета 2021-го, только со слабым Зеленским», — пояснил Денисенко.

По его прогнозу, вероятность такого сценария составляет 50-55%.

По еще одному сценарию, по мнению эксперта, Зеленскому придется пойти на союз с одним или несколькими ФПГ и взять полный контроль над силовым блоком. Затем, как уточнил политолог, президент Украины должен будет начать проводить линию в духе «все, кто против нас, против перемен» и переформатировать власть. Шансы у такого сценария, по оценке Денисенко, составляют не более 30-40%.