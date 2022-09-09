«Война очень вероятна». Военный эксперт Баранец оценил угрозы Греции в адрес Турции | 360°

Эксклюзив 09 сентября 2022, 12:58 Поделиться Telegram

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Viber «Война очень вероятна». Военный эксперт Баранец оценил угрозы Греции в адрес Турции Военный эксперт Виктор Баранец назвал вероятной войну Греции с Турцией в Средиземноморье РИА «Новости»

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Война между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье вполне вероятна, потому что конфликт назревал давно и корабли двух стран даже стали направлять друг на друга пушки. Об этом заявил «360» военный эксперт Виктор Баранец.

«Война очень вероятна. Тем более такие угрозы уже раздавались из Анкары — она не потерпит того самовольства, которое Греция вытворяет в море, где обнаружены огромные запасы нефти», — сказал он.

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Эти страны конфликтуют уже давно, и даже их корабли при встрече стали направлять друг на друга пушки.

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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас предупредил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга об угрозе открытого конфликта с Турцией, сообщило РИА «Новости». Он обвинил соседей в нарушении суверенитета страны в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Очередное обострение конфликта произошло в ноябре 2019 года, когда Турция при поддержке ООН подписала соглашение с правительством Ливии, заявила права на части морского дна, которые Греция считает своими, и начала там разработку. В ответ на эти действия Египет и Греция подписали свое соглашение о демаркации морских границ.

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