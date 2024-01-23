Мир 23 января 2024, 01:03 «Война неизбежна». Медведев иронично ответил на заявление Госдепа об Аляске Медведев после слов Госдепа об Аляске иронично заявил, что война неизбежна РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после слов представителя американского Госдепа о том, что Аляску не вернут России назад, пошутил о неизбежности войны. Иронический ответ политик опубликовал в соцсети Х.

«По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», — сказал он.

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В конце публикации Медведев поставил смеющийся смайлик.

Ранее журналист на брифинге задал представителю Государственного департамента США вопрос, связанный с якобы подписанием президентом России Владимиром Путиным указа о «незаконности» продажи Аляски США. При этом репортер перепутал дату исторической сделки и назвал 1983 год вместо 1867-го.

Еще в конце декабря 2023 года в издании Military Watch Magazine заявили, что Россия способна ответить на территориальные претензии США в Арктике. По данным журналистов, российские войска имеют серьезную группировку сил в таких ключевых точках, как архипелаг Новая Земля и якутский порт Тикси.