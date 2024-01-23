23 января 2024, 01:03
«Война неизбежна». Медведев иронично ответил на заявление Госдепа об Аляске
Медведев после слов Госдепа об Аляске иронично заявил, что война неизбежна
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после слов представителя американского Госдепа о том, что Аляску не вернут России назад, пошутил о неизбежности войны. Иронический ответ политик опубликовал в соцсети Х.
«По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», — сказал он.
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В конце публикации Медведев поставил смеющийся смайлик.
Ранее журналист на брифинге задал представителю Государственного департамента США вопрос, связанный с якобы подписанием президентом России Владимиром Путиным указа о «незаконности» продажи Аляски США. При этом репортер перепутал дату исторической сделки и назвал 1983 год вместо 1867-го.
Еще в конце декабря 2023 года в издании Military Watch Magazine заявили, что Россия способна ответить на территориальные претензии США в Арктике. По данным журналистов, российские войска имеют серьезную группировку сил в таких ключевых точках, как архипелаг Новая Земля и якутский порт Тикси.
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