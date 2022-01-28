Война, которой не будет. Политолог объяснил, почему США невыгоден реальный конфликт России и Украины

Если бы Россия действительно готовилась к нападению на Украину, то всем ведущим на российских телеканалах уже выдали бы военную форму и подготовили бы предписания. И любому человеку, когда-либо изучавшему работу СМИ в предвоенное время, понятно, что никаких фактов приготовления России к военным действиям нет, заявил «360» политолог Армен Гаспарян.

СМИ выполняли бы роль стратегически важных предприятий, и если бы готовилась какая-то агрессия, все сотрудники уже носили бы военную форму, отметил Гаспарян.

«Великий советский писатель и поэт Константин Симонов в своих воспоминаниях рассказывал, как в эпоху годины лихолетья он получил новую военную форму и пришел в Союз Писателя, а там все уже были в военной форме, потому что уже все понимали, что предстоит», — объяснил публицист.

Он напомнил, что Россия уже на протяжении трех месяцев не перестает повторять, что не собирается ни с кем воевать. Но это не доходит до США, где продолжают муссировать тему мифической угрозы.

Конфликт не выгоден никому, в том числе США. Скоро там пройдут выборы в конгресс, и сейчас даже республиканцы не собираются вставать на защиту Украины, указал он.

«А как вы будете объяснять американскому налогоплательщику, условному Дэвиду Винсонту из города Остин, штат Техас, с какого это бодуна бензин взлетел в три раза? Очевидно, что такой конфликт повлечет за собой экономический коллапс сразу, причем везде. Взлетит цена на газ, и Европа вспухнет от такого, потому что это от нынешней цены она раза в 3,5 взлетит. Подскочит цена на нефть. Самый оптимистичный прогноз, который дают сами американцы, — 150 долларов за баррель», — сказал Гаспарян.

Однако само нагнетание атмосферы может принести США экономическую выгоду. Это и спекуляции на «Северном потоке — 2» с целью продвижения СПГ, и оружие.

«Оружие, которое поставляют на Украину, — это не подарок Санта-Клауса ребенку, это не мешок апельсинов, за все за это ты заплатишь. Причем платить будет не Зеленский, не Кулеба, не Шмыгаль, а будет платить украинский обыватель, у которого весьма и весьма туго с финансами», — объяснил он.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что Украина становится предметом закулисного торга, писала «Газета.ru».