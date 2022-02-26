«Воины нас бросили». Видео с пустыми украинскими КПП появились в Сети

Украинские пограничники побросали пункты пропуска через границу. Прислужники карателей оставили все двери на КПП открытыми, разве что не подняли шлагбаумы, чтобы проехать мог вообще кто угодно. Очевидцы запечатлели все это на видео, которые разошлись по социальным сетям.

«Вот так вот граница сегодня работает. Никого нету. Шлагбаумы опущены, двери открыты», — прокомментировал ситуацию автор видео.

Охранять границу каратели оставили собаку и кота. Кроме них там никого больше нет.

«Никого, хоть боком катись. Вот тебе пожалуйста. Нас воины бросили», — добавил он.

На другом видео, которое снял водитель грузовика, тоже показан пустой украинский пункт пропуска на границе. В кадре можно заметить только фуры на обочине. Автор ролика выехал с Украины без каких-либо препятствий. Показал пустую будку.

«Все пусто. Все брошено, короче. Ничего нету. Сквозняком проезжаем границу. Никого нету, все убрано. Все, проехали мы Украину, самый быстрый переход границы», — сказал водитель.

В ФСБ 24 февраля сообщали, что украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией и не оказали никакого сопротивления, передавал «Интерфакс».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что никто не хочет отдавать жизнь за украинских нацистов и олигархов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля после обращения руководителей народных республик Донбасса объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины для защиты мирных жителей ДНР и ЛНР от агрессии украинского режима. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий. Всех украинских военных призвали сдать оружие. В Минобороны сообщали, что наносят удары высокоточным оружием только по объектам украинской военной инфраструктуры, угрозы гражданскому населению нет.