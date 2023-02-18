Мир 18 февраля 2023, 09:51 Воинственность Запада сплотила россиян вокруг Путина Журналист Херш заявил, что враждебность США сплотили жителей России вокруг Путина РИА «Новости»

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Американские власти своими враждебными действиями побудили жителей России еще крепче сплотиться вокруг президента Владимира Путина. Об этом изданию consortiumnews.com заявил американский журналист Сеймур Херш, известный своими расследованиями о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него», — отметил Херш.

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Он напомнил о многочисленных спекуляциях в западной прессе на слухах о якобы плохом здоровье российского лидера. Журналист подчеркнул, что не поддерживает начало боевых действий на Украине.

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Херш обратил внимание на крайнюю воинственность госсекретаря Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана и замгоссекретаря Виктории Нуланд. По мнению журналиста, этих политиков отличает давняя неимоверная ненависть к Путину.

В середине февраля Херш написал, что президент США Джо Байден решился на подрыв «Северных потоков», боясь выхода Германии из режима санкций.