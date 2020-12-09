СК начал проверку из-за осквернения вандалами кладбища советских воинов в Литве

В ведомстве отметили, что неизвестные злоумышленники надругались над памятниками советских воинов, погибших в 1941–1945 годах. Вандалы нанесли оскорбительную символику и оставили свастику.

По данному факту сотрудники отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма проведут проверку.

Видео с места событий опубликовало агентство Sputnik.

На опубликованных кадрах видно, что на на таблички и могильные плиты неизвестные опрокинули краску. Волонтеры стараются оттереть нанесенные повреждения.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков пообещал, что потребует от властей Латвии найти вандалов, которые посмели надругаться над могилами. Он отметил, что надругались не просто над памятником, а над братским кладбищем.