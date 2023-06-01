Мир 01 июня 2023, 02:16 Воевавший за Украину британский наемник погиб в ДТП Daily Mail: сражавшийся на стороне Украины британский наемник погиб в ДТП РИА «Новости»

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Наемник из Великобритании, который сражался на стороне ВСУ с февраля 2022 года, погиб в ДТП на Украине. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Как сообщили в издании, 36-летний Джулиан Торн обучал украинских солдат пользоваться иностранным оружием.

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Сейчас его невеста пытается вернуть его тело на родину. Для этого ей нужно собрать 15 тысяч фунтов стерлингов (около 1,5 миллиона рублей).

Ранее журналисты американской газеты The Washington Post заявили, что на стороне Украины в зоне СВО могут сражаться тысячи наемников из Америки. Авторы статьи напомнили, что в начале прошлого года более 20 тысяч граждан США захотели присоединиться к иностранному легиону и отправиться на Украину несколько месяцев. Им обещали зарплату от 500 до 3,5 тысячи долларов в месяц.

По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочка, в эти дни в Харьков и окрестности прибывают подразделения, состоящие из иностранных военных. По его словам, наемники в основном говорят на английском и польском. Также среди них есть немцы, французы и испанцы.