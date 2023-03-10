Мир 10 марта 2023, 15:07 Воевавшие на Украине сторонники Саакашвили вернулись в Грузию для поддержки протестов Спикер парламента Вольский: воевавшие на Украине сторонники Саакашвили вернулись в Грузию Unsplash

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Сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили, которые воевали на стороне Украины, прибыли в Грузию. Они вернулись, чтобы подталкивать молодых людей к революционному сценарию. Такое заявление сделал вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский, написал ТАСС.

По его словам, есть данные, что некая группа молодежи готовится помешать развитию «этих политических процессов».

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«Подразумевается та политическая команда, которую сейчас возглавляет [Леван] Хабеишвили, и к этому добавилось то, что из Украины приехала группа сторонников Саакашвили. Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс», — отметил он.

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Протесты начались в Грузии на этой неделе после того, как парламент принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Однако спустя два дня митингов и беспорядков в Тбилиси кабмин принял решение отозвать данную инициативу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил происходящее с Майданом на Украине. Он высказал мнение, что история с законопроектом об иноагентах —лишь повод для смещения действующий власти.