Мир 05 сентября 2023, 02:19 Воевавшего за ВСУ колумбийского наемника уничтожили на Украине Tiempo: на Украине убили наемника Эрреру из Колумбии, воевавшего за ВСУ РИА «Новости»

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Колумбийский наемник Алехандро Эррера, который входил в ряды ВСУ, умер на Украине. Об этом сообщила газета Tiempo.

В материале сказано, что в конце прошлого года Эррера отправился в зону боевых действий на Украине, несмотря на уговоры родственников. Потом наемник предупредил своих колумбийских коллег в социальных сетях, что те должны быть психологически подготовлены перед отправкой на украинскую территорию, где ведется вооруженный конфликт. В начале сентября 2023 года семье Эрреры сообщили о смерти военного.

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Ранее боевики ВСУ расстреляли иностранного сослуживца и сожгли его заживо. Это случилось после того, как российские военные подбили украинскую БМП.

Боевики Украины, сидевшие внутри, стали эвакуироваться. Один из них не мог передвигаться и сослуживцы выстрелили в него, облили горючей жидкостью и подожгли. Погибший перед смертью просил о помощи на английском языке.