Российскую армию назвали неспособной воевать в Европе

Российская армия не способна вести военные действия в Европе. Причиной этому являются ограниченные логистические возможности, заявил военный аналитик Алекс Вершинин.

В своей статье для американского издания War on the Rocks аналитик написал, что снабжение армии России в основном идет с помощью железных дорог. Такая система хорошо развита в постсоветских странах. Если Россия начнет наступление на Европу, то повреждение главных железнодорожных узлов оставит армию страны без снабжения.

По словам Вершинина, исходя из этого можно сделать вывод, что российская сторона готова к молниеносной войне с приграничными государствами. При этом у армии ограниченные возможности ведения полномасштабных боевых действий в Европе. Автор материала подчеркнул, что НАТО сможет увеличить свои возможности в военной зоне, если Россия оттянет свои силы от своих больших логистических узлов.

Еще Вершинин отметил, что в российской армии не хватает бригад материально-технического обеспечения. В то же время он заявил, что главным козырем россиян являются 10 железнодорожных бригад, аналогов которым на Западе нет.