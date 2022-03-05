Песков: НАТО понимает, что не может напрямую воевать на Украине

Страны НАТО понимают, что не могут прямо участвовать в том, что происходит вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы свидетельствуем, что страны НАТО прекрасно отдают себе отчет в невозможности прямого участия стран НАТО в том, что происходит вокруг Украины», — приводит его слова РИА «Новости».

Отвечая на вопрос журналистов о нынешнем уровне российско-американских отношений на фоне последних событий на Украине и санкционного давления на Москву, представитель Кремля заявил, что Россия сохраняет с США определенные каналы диалога.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны — члены организации согласились с тем, что на Украину не следует отправлять самолеты и военный контингент Североатлантического альянса. Также он заявил, что введение бесполетной зоны над Украиной может привести к распространению конфликта на другие европейские страны.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс оказался слабым и сознательно не стал закрывать небо над Украиной.