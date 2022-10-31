Мир 31 октября 2022, 06:38 Военными кампаниями по всему миру США создали свой «каталог ужасов» — историк Немецкий историк Дрочманн: на счету США целый каталог ужасов из смены режимов и войн Unsplash

Читать 360tv в

Образ США как борца за свободу противоречит тому «каталогу ужасов», которые он учинил в Афганистане, Вьетнаме, Ираке и других странах мира ради собственной выгоды. Об этом заявил в своей колонке историк и журналист немецкого телеканала ZDF Мирко Дрочманн.

В интернете можно найти список военных операций, в которых участвовали США. И он внушительный, отметил историк.

Реклама

«То, что на первый взгляд кажется безобидным, на второй взгляд оказывается каталогом ужасов: смены режимов, опосредованных войн и прямых атак», — рассказал Мирко Дрочманн.

Реклама

Он напомнил о вмешательстве во вьетнамскую гражданскую войну, боевые действия в Ираке и Афганистане. Несмотря на это, американское правительство продолжило настаивать на образе США как оплота свободы и демократии, мирового полицейского и того, кто стоит на стороне «хороших парней». Американские политики не упоминают в своих выступлениях военные кампании прошлых лет.

Автор статьи объяснил логику США. Они действуют по принципу «если вы не с нами, вы против нас». С середины прошлого века секретная служба Центрального разведывательного управления (ЦРУ) пыталась свергнуть неугодные и симпатизирующие «советскому врагу» режимы в других странах. Например, в Доминикане, Коста-Рике или Чили. Еще одним мотивом был доступ к нефти.

Мирко Дрочманн заявил, что США — это что угодно, только не безупречный «хороший парень», морально превосходящий Россию. И любой, кто сошлется на это в обсуждениях, не ошибется.