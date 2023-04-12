Мир 12 апреля 2023, 18:52 Военным США запретили атаковать первыми войска России Херш: военных США в Польше проинструктировали не атаковать первыми российские войска РИА «Новости»

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Военным США, которых разместили в Польше и Румынии, дали указание не атаковать первыми российскую армию. Об этом американский журналист Сеймур Херш написал в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.

«Бригада 82-й воздушно-десантной дивизии активно проходит обучение и проводит учения с базы в Польше в нескольких милях от украинской границы. <…> Согласно правилам ведения боевых действий, они не могут атаковать россиян первыми», — указал он.

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По словам лауреата Пулитцеровской премии, общая численность двух бригад, чье развертывание малоизвестно, составляет около 20 тысяч человек. Информации о том, осведомлены ли в Вашингтоне о происходящем в этих формированиях, нет.

Цель размещения американских военных также остается под вопросом. Херш предположил два варианта развития событий: учения НАТО и потенциальное противостояние Запада российским войскам на Украине.

Ранее обозреватель Майя Карлин напомнила, что Соединенные Штаты организовали поставку Украине танков, созданных «для третьей мировой войны с Россией».