Российские военные уничтожили военный завод в Киевской области

Российские вооруженные силы в течение прошедшей ночи высокоточным ударом ракет воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в поселке Бровары Киевской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего российские военные уничтожили 814 военных объектов Украины, среди них 111 огневых позиций артиллерии, 17 пунктов управления, 684 пункта сосредоточения живой силы националистов и опорных объектов противника.

Также с начала спецоперации ВС РФ уничтожили почти зенитных ракетных комплексов украинской армии.

Накануне Конашенков сообщила, что потери ВСУ с 24 февраля составили почти 24 тысячи человек.