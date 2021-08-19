Военный заявил, что талибы* будут пытаться проникнуть в страны, граничащие с Россией

Семен Щанкин, ветеран Афганской войны, в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал, почему власть талибов* в Афганистане продлится долго. По его мнению, террористы также будут пытаться проникнуть в граничащие с Россией республики.

«Надолго, да, это надолго. Народ афганский устал от войны. Мира хотят. А талибы* обещают», — сказал военный.

Он добавил, что российские спецслужбы должны быть готовы к тому, что рано или поздно талибы* попытаются проникнуть в страны, граничащие и с Афганистаном, и с Россией (это, к примеру, Узбекистан и Таджикистан).

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.