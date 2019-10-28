Военный вертолет рухнул в Колумбии. Шесть человек погибли
В Колумбии погибли шесть человек в результате крушения вертолета Военно-воздушных сил страны, передает сайт kp.ru.
ВВС Колумбии выразили сожаление в связи с гибелью людей, которые находились на борту воздушного судна. Отмечается, что вертолет находился в оптимальном состоянии.
«Дни.ру» напомнили, что во время своих перелетов его использовал президент страны, а также папа Римский Франциск в ходе визита в Колумбию два года назад.
По данным издания, вертолет пропал с радаров в минувшую пятницу, вылетев с авиабазы Паланкеро. Позднее военные нашли упавшее судно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.