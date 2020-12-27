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    27 декабря 2020, 10:31

    Военный вертолет рухнул на севере Пакистана. 4 человека погибли

    Андрей Иванов

    Военный вертолет упал во время спасательной операции на севере Пакистана. Погибли четыре человека. Об этом говорится в пресс-релизе армии Пакистана.
    Военный вертолет рухнул на севере Пакистана. 4 человека погибли

    Вертолет рухнул во время эвакуации тела военного, который погиб под лавиной. Жертвами авиакатастрофы стали оба пилота и двое военнослужащих, которые находились на борту.

    «Вертолет пакистанской армейской авиации разбился сегодня по техническим причинам во время эвакуации пострадавшего в Минимарге, Гилгит-Балтистан. Вертолет эвакуировал тело военнослужащего Сипая Абдул Кадира в военный госпиталь Скарду», — сообщили военные.

    Командование выразило соболезнования семьям погибших.