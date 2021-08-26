Военный вертолет разбился в Мексике

Вертолет Министерства военно-воздушных сил Мексики потерпел крушение. Его нашли в районе Агуа-Бланка в мексиканском штате Идальго. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Twitter губернатора региона Куитлауак Гарсиа.

По сообщению от местного представителя власти, на борту судна находился глава МВД штата Веракрус Эрик Сиснерос. Он использовал вертолет для того, чтобы облететь труднодоступные территории. Он остался жив, но получил небольшие травмы. По словам врачей, сейчас его состояние удовлетворительное, отметил Гарсиа.