Военный вертолет разбился в Калифорнии. Двое погибли, трое ранены

При падении военного вертолета Black Hawk в американском Коронадо (Калифорния) погибли два человека и трое получили повреждения. В аварию попали служащие 160-го армейского авиационного полка специальных операций. Сообщается, что это был обычный тренировочный полет.

Как сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на Командование специальными операциями Армии (сухопутные войска) Соединенных Штатов, сейчас территория падения вертолета оцеплена, ведется расследование инцидента.

Командование отказалось сообщать какие-либо подробности случившегося, но инсайдеры рассказали, что инцидент произошел в 112 км к западу от города Сан-Диего на острове Сан-Клеманте. Там расположены аэродром, полигон и тренировочный комплекс для армейских подразделений специального назначения.

Издание сообщило, что это уже вторая авария со смертельным исходом за последние два месяца. В июле в 1,5 км от побережья Сан-Клеманте затонула штурмовая амфибия. Погибли один моряк и восемь пехотинцев. Они возвращались на свой корабль после тренировки на острове.

Несколькими днями ранее в Сочи совершил аварийную посадку частный вертолет Robinson. Пострадали двое пассажиров из четырех.