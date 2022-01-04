Военный вертолет разбился в Израиле. Видео

Военный вертолет потерпел крушение у берегов израильского города Хайфа. На его борту находились три человека, сообщило издание Yedioth Ahronoth.

По информации газеты, вертолет упал в Средиземное море. Речь идет о воздушном судне Eurocopter AS565 Panther, участвовавшем в военных учениях. Всего в вертолете находились три человека.

Одного из членов экипажа отправили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести. Пациента отправили в отделение интенсивной терапии.

На месте работали специалисты поисково-спасательные группы. Они нашли в воде двух летчиков. Люди оказались на расстоянии более часа от берега. Пока их состояние неизвестно. Очевидцам удалось заснять на видео момент падения вертолета.

Крушение вертолета произошло вечером 3 января. Все причины и обстоятельства падения воздушного судна теперь предстоит выяснить специалистам.