Военный вертолет потерпел крушение в США

Военный вертолет упал в округе Монро штата Нью-Йорк. На борту было несколько человек. Об этом сказано в сообщении офиса шерифа округа в Twitter.

ЧП произошло 20 января в 18:32 по местному времени (21 января 02:32 по московскому времени).

«Офис шерифа округа Монро подтвердил, что военный вертолет, на котором, предположительно, находились три человека, упал в поле в Мендоне (город в округе Монро), — говорится в сообщении полиции.

По информации телеканала NEWS10, находившиеся в вертолете люди погибли. В Сети появились кадры с места происшествия.

Уточняется, что это был медицинский эвакуационный вертолет UH-60. Как сообщил отдел военных и военно-морских дел штата Нью-Йорк, крушение произошло в Мендоне, пригороде города Рочестер (штат Нью-Йорк) «во время выполнения обычной учебной миссии». Об этом сообщил CNN.