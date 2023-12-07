Мир 07 декабря 2023, 08:03 Военный вертолет Гайаны исчез на границе с Венесуэлой Минобороны Гайаны заявило о пропаже вертолета Bell 412 на границе с Венесуэлой Unsplash

Читать 360tv в

В районе Арау на западной границе Гайаны с Венесуэлой пропал военный вертолет. Министерство обороны Гайаны объявило о начале поисково-спасательной операции, сообщило РИА «Новости».

«Силы обороны Гайаны во взаимодействии с частными операторами авиационной отрасли приступили к поисково-спасательной операции, чтобы найти пропавший вертолет Bell 412, принадлежащий министерству обороны Гайаны», — заявила пресс-служба министерства.

Реклама

Вертолет с тремя членами экипажа и четырьмя пассажирами подал сигнал о бедствии в 50 километрах к востоку от Арау. О судьбе воздушного судна ничего не известно.

Венесуэла объявила мобилизацию для стягивания войск к Западной Гайане из-за территориального спора с этой страной. По итогам всенародного референдума 160 тысяч квадратных метров у реки Эссекибо объявили новым венесуэльским регионом.