Мир 23 июля 2023, 16:22 Военный в Конго застрелил девять детей на похоронах своего ребенка Reuters: военный ДР Конго на похоронах ребенка застрелил 13 человек, в том числе 9 детей Ana_Cotta / Flickr

Читать 360tv в

Военнослужащий армии ДР Конго открыл огонь на похоронах своего ребенка. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источника, ЧП произошло 22 июля в деревне Ньякова восточной провинции Итури. На похороны пришли скорбящие родственники и друзья, однако в какой-то момент отец выхватил оружие и начал стрелять по окружающим.

Реклама

Жертвами стали 13 человек, среди них — девять детей.

«Солдат открыл огонь по всем, кто его окружал. Свыше десятка человек погибли», — сообщил представитель армии Итури Жюль Нгонго.

Что именно послужило мотивом такого поступка, на данный момент неизвестно.

Неизвестный устроил стрельбу в американском Кливленде. Он вышел на центральную улицу города днем и стал палить по окружавшим его людям. Огнестрельные ранения получили как минимум девять человек.