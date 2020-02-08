Военный застрелил не менее 12 человек в Таиланде. Он вел трансляцию в Facebook

Как сообщила «Би-би-си» со ссылкой на местную полицию, военный угнал автомобиль из части, а затем открыл стрельбу из автомата в торговом центре.

По данным издания Ваngkok Post, стрелок вел трансляцию своего нападения на людей в Facebook. Он также опубликовал селфи с винтовкой и написал: «Как же я устал». После этого его страницу сразу заблокировали.

Во время побега из воинской части он застрелил своего командира и еще двух сослуживцев. Полиция и военные сейчас ищут стрелка. Издание сообщило, что бойню устроил капрал Джакрапант Томма. Служил он в военном лагере Суратхампитхак. Информации о том, что случилось с ним до ЧП, пока нет.