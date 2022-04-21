Военный трибунал станет важным элементом денацификации Украины

Военные следователи нашли в больнице Мариуполя десятки тел мирных жителей, погибших при обстрелах со стороны ВСУ. О том, как должна отреагировать Россия на военные преступления Украины, рассказал «360» главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Далее — прямая речь.

Необходимы, прежде всего, процессуальное закрепление и юридические действия относительно выявленных фактов зверств украинских националистов над мирным гражданским населением с точки зрения фиксации доказательств. Есть определенные процедуры процессуального и юридического характера: их необходимо фиксировать, в том числе, с применением средств видео. И процедурные все вещи, которые соблюдаются при таких действиях.

Формирование трибунала

Дальше, очевидно, необходимо формирование трибунала по преступлениям, совершенным украинскими военными преступниками. В какой форме, где этот трибунал будет функционировать — это, очевидно, вопрос политического решения, но он необходим. Не только общественный (известно об общественных инициативах в данной сфере), но и, думаю, должна быть применена юридическая практика. То есть мы должны будем по итогам завершенной спецоперации устроить аналог Нюрнбергского трибунала, на котором на скамье подсудимых должны оказаться украинские политики, военные, представители пропаганды, функционеры украинских националистических организаций и политических партий, поддерживавших геноцид против гражданского населения. Должны быть вынесены вердикты. Это абсолютно необходимо, я считаю, военный трибунал над украинскими военными преступниками должен стать одним из важных элементов процесса денацификации Украины.