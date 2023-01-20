20 января 2023, 11:21
Военный специалист Сивков заявил, что в случае агрессии НАТО Польша падет одной из первых
Военный специалист Константин Сивков в разговоре с «Общественной службой новостей» заявил, что в случае агрессии НАТО против России Польша падет одной из первых.
Если речь идет о боевых действиях с помощью обычного оружия, то России придется проводить полномасштабную операцию, сказал военный специалист.
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«Если говорить о применении ядерного оружия, то Польша будет разрушена за 1,5-2 часа. Под удары попадут основные группировки войск и основные крупные города», — сообщил он.
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При этом Сивков добавил, что говорить об использовании ядерного оружия нет никаких оснований.
НАТО
Польша
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