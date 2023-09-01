Мир 01 сентября 2023, 14:55 Военный сбор с населения на Украине предложили увеличить в три раза Минфин Украины предложил с 2024 года втрое увеличить военный налог для населения Unsplash

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Министерство финансов Украины предложило с 1 января 2024 года увеличить военный налог для физических лиц в три раза. Об этом в Telegram-канале сообщил бывший премьер-министра страны Николай Азаров.

В тексте документа указали, что ставки военного сбора со следующего года для физических лиц вырастут до 4,5% на период действия военного положения в стране. При этом 50% от поступивших в бюджет средств предложили передать на нужды вооруженных сил.

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Ведомство рассчитало, что в случае принятия законопроекта государственный бюджет сможет получать до 8,4 миллиарда гривен ежемесячно. В ближайшее время инициативу Минфина рассмотрят Верховная рада и правительство страны.

Глава министерства финансов Украины Сергей Марченко ранее заявил, что ситуация с финансированием Украины в 2024 году остается крайне тяжелой. По его словам, самой большой статье расходов остается финансирование ВСУ вооружением и техникой, сообщил RT.