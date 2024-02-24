Мир 24 февраля 2024, 02:13 Военный самолет США сбил над Ютой неопознанный аэростат ABC: военный самолет США сбил неопознанный воздушный шар в небе над Ютой Unsplash

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Истребители Военно-воздушных сил США сбили в небе над Ютой неопознанный аэростат. Об этом сообщил телеканал АВС News.

На перехват неопознанного воздушного объекта направили истребители NORAD. Официальный представитель правительства США подтвердил информацию.

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«Воздушный шар и его полезная нагрузка не представляют угрозы национальной безопасности», — сказал он.

Аэростат сбили на высоте 43 000-45 000 футов, это около 13 километров.

Неопознанный аппарат «дрейфовал на восток в реактивном потоке», сообщили ранее источники. Поступала информация, что аэростат видели над штатом Колорадо. На разведку отправили военный самолет.