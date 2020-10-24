Военный самолет США разбился в Алабаме

Американский самолет ВМС разбился в Алабаме. На борту находились два летчика, они оба погибли.

«Самолет T-6B Texan II разбился в Фоли, штат Алабама, сегодня приблизительно в 17:00 по местному времени (01:00 по московскому времени). Экипаж не выжил», — сообщили в официальном аккаунте в Twitter представители ВМС США.

Имена погибших пока не раскрыли. Самолет упал в округе Болдуин рядом со школой городка Магнолия-Спрингс. Начался пожар, перекинувшийся на ближайшие здания. Полиция региона заявила, что среди гражданских никто не пострадал и не погиб.

Министерство обороны США и ВМС разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

В начале октября стало известно о крушении легкомоторного самолета в штате Колорадо. На борту было два человеека — муж и жена, которые сыграли свадьбу всего четыре дня назад. Они оба погибли. Супруги возвращались из праздничного путешествия из города Теллерейд, уже через 15 минут после взлета их самолет рухнул.