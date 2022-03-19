Военный самолет США разбился на севере Норвегии, сообщил портал Nordic News. По его данным, на борту воздушного судна находились четыре человека.

Самолет, как указано в материале, участвовал в учениях НАТО Cold Response. Они проходят на севере Норвегии. Спасательные группы, по данным портала, следуют к месту крушения.

Пока остается неизвестной судьба экипажа воздушного судна, уточнило РИА «Новости».

На этой неделе ранее стало известно о том, что военный самолет потерпел крушение на севере Италии. Воздушное судно проходило испытания и в процессе самолет врезался в гору. После этого он загорелся и упал. На борту находились двое пилотов, они успели катапультироваться. По предварительным данным, один из низ погиб.

В начале марта румынский самолет МиГ-21 Lancer ВВС пропал с радаров над Черным морем. На его поиски отправился вертолет IAR 330, но через некоторое время и он пропал. В сообщении ВВС Румынии сказано, что пилот сообщил о плохих погодных условиях и получил приказ вернуться на базу. Румынское телевидение позже показало кадры, предположительно, с места крушения вертолета.