Военный самолет США потерпел крушение на учениях в Норвегии — СМИ
Nordic News: на севере Норвегии на учениях разбился военный самолет США
Военный самолет США разбился на севере Норвегии, сообщил портал Nordic News. По его данным, на борту воздушного судна находились четыре человека.
Самолет, как указано в материале, участвовал в учениях НАТО Cold Response. Они проходят на севере Норвегии. Спасательные группы, по данным портала, следуют к месту крушения.
Пока остается неизвестной судьба экипажа воздушного судна, уточнило РИА «Новости».
На этой неделе ранее стало известно о том, что военный самолет потерпел крушение на севере Италии. Воздушное судно проходило испытания и в процессе самолет врезался в гору. После этого он загорелся и упал. На борту находились двое пилотов, они успели катапультироваться. По предварительным данным, один из низ погиб.
В начале марта румынский самолет МиГ-21 Lancer ВВС пропал с радаров над Черным морем. На его поиски отправился вертолет IAR 330, но через некоторое время и он пропал. В сообщении ВВС Румынии сказано, что пилот сообщил о плохих погодных условиях и получил приказ вернуться на базу. Румынское телевидение позже показало кадры, предположительно, с места крушения вертолета.