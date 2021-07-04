Военный самолет с 85 людьми на борту упал на Филиппинах

Военный самолет C-130 потерпел катастрофу на Филиппинах. На борту воздушного судна находились 85 человек. Об этом сообщило Associated Press.

Командующий вооруженный силами Филиппин генерал Сирилито Собехана сообщил, что самолет C-130 разбился при попытке приземлиться на острове Холо в провинции Сулу. Сейчас проходит спасательная операция, людей достают из-под обломков.

Начальник филиппинской армии заявил, что самолет разбился из-за отсутствия взлетно-посадочной полосы. Он выразил надежду, что членов экипажа удастся спасти, призвав молиться за них. По данным AP, из 85 человек не менее 40 уже спасены.

Ранее в Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2. Воздушное судно разбилось при обработке рисовых полей. Техническая неисправность возникла через несколько километров после взлета. На борту находились два пилота, оба выжили и были доставлены в больницу. По предварительным данным, их состояние оценивается как удовлетворительное.