Военный самолет разбился в Нигерии

Самолет King Air 350 ВВС Нигерии рухнул около аэропорта города Абуджи. Об этом сообщило местное издание Vanguard со ссылкой на главу пресс-службы федерального Министерства авиации Нигерии Джеймса Одауду.

По информации газеты, на борту самолета находились восемь человек. По предварительным данным, во время авиакатастрофы все они могли погибнуть.

Как пишет Vanguard, экипаж сообщил о неисправности двигателя после вылета из Абуджи. Во время захода на посадку самолет разбился. На место ЧП уже приехали пожарные и специалисты других экстренных служб. Более подробной информации об авиакатастрофе пока нет.

King Air 350 — это американский турбовинтовой самолет общего назначения. Его производство началось еще в начале 1960-х годов.