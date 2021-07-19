Военный самолет упал в Нигерии. Крушение произошло после того, как его обстреляли боевики. Об этом сообщило издание Punch.

Крушение подтвердил командир авиации Эдвард Габквет. Пилоту удалось выжить, он успел катапультироваться. «К счастью, отважный пилот самолета, лейтенант Абайоми Дайро, успешно катапультировался. Используя свои инстинкты выживания, он уклонился от стрельбы боевиков и укрылся в близлежащих поселениях», — заявил командир. Пилот самолета смог пройти мимо опорных пунктов боевиков и остаться незамеченным, передала «Газета.ru». Военный успешно добрался до подразделения нигерийской армии.