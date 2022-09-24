Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России | 360°

Мир 24 сентября 2022, 19:51 Поделиться Telegram

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Viber Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России Военный Алиас Авидзба поддержал референдумы в Донбассе и митинг в их поддержку РИА «Новости»

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Командир 4-й роты интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Горец по имени Алиас Авидзба заявил, что поддерживает концерт-митинг в поддержку референдумов на подконтрольных России территориях Украины. Об этом он сообщил газете «Известия».

Также он считает, что жители Донбасса приняли решение о присоединении к России, потому что они «и ментально, и внутренне, и внешне русские». Кроме того, Авидзба рассказал, что был воодушевлен речью президента России Владимира Путина, который заявил, что примет решение жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей стать частью России. Военный заключил, что сейчас самое время объединиться и создать крепкий тыл.

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Второй день референдумов начался в ДНР и ЛНР. Явка избирателей в ЛНР в первый день, 23 сентября, составила 21,97%. Еще 73 тысячи уроженцев региона участвовали в голосовании на территории России. Референдумы продлятся до 27 сентября.

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