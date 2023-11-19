Мир 19 ноября 2023, 00:04 «Военный психоз». ЕС обвинили в попытке управлять конфликтом на Украине как онлайн-игрой Сийярто: в ЕС считают конфликт на Украине компьютерной игрой Fortnite Freepik

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Большинство западных лидеров охвачены военным психозом и пытаются управлять конфликтом на Украине как компьютерной онлайн-игрой Fortnite. Об этом на съезде партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его выступление транслировал телеканал М1.

«Значительная часть европейской политической элиты практически потеряла рассудок», — заявил Сийярто.

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Министр добавил, что есть те, кто «страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite. Сийярто отметил, что некоторые западные политики «по какой-то таинственной причине считают», что поставки вооружения являются способом достижения мира на Украине.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что нужен мир, а не оружие, а поставки лишь затянут конфликт и погибнет еще больше людей.

Венгрия 13 ноября вновь отклонила выделение 500 миллионов евро Украине. Сийярто пояснил, что страна не получила от украинского Нацагентства по противодействию коррупции гарантий невключения венгерских компаний в реестр «международных спонсоров войны».