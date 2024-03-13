Мир 13 марта 2024, 01:08 «Военный преступник». Школьница из Луганска написала открытое письмо Макрону Луганская школьница обвинила Макрона в разжигании «огня третьей мировой войны» РИА «Новости»

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Школьница и юная писательница из Луганска написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону после его заявлений о России и помощи Украине. Она обвинила французского лидера и страны Запада в том, что по их вине мирные жители Донбасса живут под обстрелами с самого начала агрессии киевского режима. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Все оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живем под обстрелами по вашей вине», — заявила девушка.

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По ее словам, западным странам этого мало. Теперь они планируют ввести войска НАТО на Украину, чтобы и французские семьи узнали, что такое мобилизация, гибель родных и разрушенные города.

Школьница назвала Макрона лжецом и военным преступником, добавив, что это выбор французов — мирная жизнь или уничтожение «в огне третьей мировой войны».

По ее словам, на первое ее обращение к французскому лидеру она получила ответ из его канцелярии, где говорилось, что Франция поддерживает выполнение Минских соглашений, но это оказалось ложью.

Ранее кандидат политических наук Алексей Чихачев рассказал, что инициативу Макрона об отправке войск на Украину могут поддержать прибалтийские государства и Польша.