Мир 12 мая 2023, 16:38 Военный политолог Перенджиев заявил, что власти США превращают Польшу в основную силу Восточной Европы

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Военный политолог Александр Перенджиев в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что в мае в страну прибудут танки Abrams и ракетные комплексы HIMARS из США. По мнению эксперта, американские власти делают из Польши «жандарма Восточной Европы».

Он также добавил, что вероятность того, что польские власти развернут свои войска на западе Украины, довольно высока.

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«Польша сейчас представляет собой что-то типа запасной „анти-России“. Сейчас эту роль исполняет Украина, которая ведет борьбу против России „до последнего украинца“, и когда закончатся украинцы, США задействуют поляков — чтобы фронт не рассыпался, там встанут польские войска», — сообщил Перенджиев.

Соединенные Штаты фактически дали Польше соответствующий карт-бланш, заключил военный политолог.