Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что конфликт между Украиной и Россией выгоден, в первую очередь, США. Об этом написала «Политика сегодня».

Он отметил, что если Запад продолжит поставлять вооружение на Украину, то она может стать неуправляемой.

«Естественно, что в таком состоянии они [власти Украины] могут сорваться на военные провокации, которые затем перерастут в серьезные огневые и тактические стычки», — сообщил политолог.

Кошкин также добавил, что для США, как и некоторых других членов НАТО, предпочтительнее указать на вторжение России. В таком случае легенды о «российской агрессии» будут оправданы.

Ранее представители Народной милиции ДНР сообщили, что украинские военные доставили к линии соприкосновения в Донбассе танки и реактивные системы залпового огня. На склад в районе Доброполья была выгружена партия противотанковых гранатометов NLAW, которую Украине подарила Великобритания, а на полигоне в 60 километрах от Донецка местные солдаты осваивают американское химоружие.