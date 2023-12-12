Мир 12 декабря 2023, 13:32 Военный политолог Кошкин: США намерены заставить Украину перейти к обороне

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Власти США отправят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии. Этим они намерены склонить Украину перейти к обороне, сообщил военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, цель новой стратегии — накопить силы украинской армии. Руководство Украины не желает переходить к обороне, оно хотело бы продолжать атаковать дальнобойными ракетами.

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«А у США надежда на передышку, они все-таки хотят склонить ситуацию к перемирию», — отметил Кошкин.