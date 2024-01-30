Мир 30 января 2024, 08:30 Военный переворот предрекли Украине в случае отставки Залужного Гагин: отставка Залужного может привести к военному перевороту на Украине Kaniuka Ruslan/Global Look Press

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Информация о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного говорит о борьбе за власть на Украине. Не исключено, что дело может дойти до военного переворота, заявил РИА «Новости» советник главы ДНР Ян Гагин.

«Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие — это большой полюс силы на Украине», — пояснил он.

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Гагин предположил, что Залужный решит бороться за власть. Однако пока неясно, к каким методам он прибегнет, чтобы отстранить президента Украины Владимира Зеленского.

У главкома ВСУ есть большая поддержка со стороны армии и гражданских лиц, чего нельзя сказать о президенте. Действия Зеленского не устраивают очень многих, поскольку он ведет себя как марионетка, добавил советник. На фоне Зеленского Залужный — человек, который выглядит серьезным, поскольку берет ответственность за свои действия, подчеркнул Гагин.

Ранее главком ВСУ заявил, что может уволиться из армии в случае отставки. Однако в Раде считают, что это обыкновенный шантаж.