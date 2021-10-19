Военный парусник Бразилии врезался в мост в Эквадоре

Учебное парусной судно Cisne Branco ВМС Бразилии столкнулось с пешеходным мостом, который соединяет в устье реки Гуаякиль и остров Сантай. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМС Эквадора.

Один и буксиров флота Эквадора, который прибыл помочь бразильскому судну, во время выполнения задачи затонул. При этом никто не пострадал.

Один из буксиров эквадорского флота, прибывший для оказания помощи бразильскому судну, затонул при выполнении задачи. Как уточнили в ведомстве, никто из членов экипажей обоих судов не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

В свою очередь ВМС Бразилии заявил, что все случилось, вероятно, из-за сильного речного течения. Бразильские военные уточнили, что судно транспортируют в местную гавань, где отремонтируют и проверят исправность перед уходом из Эквадора.

Cisne Branco в прошедшие выходные был в Гуаякиле в рамках подготовки к проведению в Бразилии парусной регаты «Латиноамериканские паруса». Она пройдет в 2022 году и приурочена к 200-летию независимости крупнейшего государства Южной Америки.