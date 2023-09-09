09 сентября 2023, 08:15
Военный парад в Северной Корее посетил хор имени Александрова
ЦТАК: хор имени Александрова принял участие в военном параде КНДР
Участие в масштабном военном параде в КНДР приняли глава страны Ким Чен Ын, его дочь Ким Чжу Э, а также Ансамбль имени Александрова. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Парад провели в честь важнейшего праздника КНДР — годовщины провозглашения государства 9 сентября 1948 года.
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«Восьмого сентября на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне торжественно состоялся военный парад вооруженных сил гражданской обороны в ознаменование 75-летия основания КНДР. <…> Уважаемый товарищ Ким Чен Ын присутствовал на военном параде», — сообщило агентство.
Среди гостей на мероприятии присутствовали Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова, а также российские и китайские дипломаты и члены партийной и правительственной делегации КНР.
После завершения парада и запуска праздничного салюта участники торжества скандировали «Мансе!» («Ура» — прим. ред.).
Ранее президент России Владимир Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в связи с 75-летней годовщиной основания республики.
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