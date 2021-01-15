Военный парад с новым оружием провели в Пхеньяне
Военный парад с новым оружием провели в Пхеньяне. Сотрудники Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) заявили, что на мероприятии представили мощнейшее оружие в мире, сообщило ИА НСН.
Уточняется, что военные силы Северной Кореи показали баллистические ракеты подводных лодок под названием Pukguksong-5. Они представляют из себя модернизированную версию Pukguksong-4. На параде были лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и ряд других высокопоставленных чиновников.
Мероприятие началось в 18:00 по местному времени и длилось несколько часов.