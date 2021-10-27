Военный обозреватель рассказал о продолжении идеологической войны России и США

Полковник запаса, военный эксперт Александр Жилин в разговоре с Ura.ru заявил, что между Россией и США продолжается идеологическая война. Однако опасаться реальных боевых действий не стоит.

«Война идет совершенно другими способами, она гибридная. Мы можем что-то противопоставить американскому доллару, финансовой, экономической агрессии? Война продолжается на идеологических фронтах. Как говорится: „Хочешь окончательно победить противника, воспитай его детей“. Зачем мы реформировали российское образование по западному образцу, зачем нам это ЕГЭ? Реальность очень тяжелая, мы, к сожалению, оказались в стратегическом одиночестве, даже со стороны постсоветских республик», — сказал эксперт.

При этом опасаться применения ядерного оружия не стоит, считает Жилин. Такие действия повлекут слишком большие потери для всего мира и невыгодны для обеих сторон. Поэтому ядерное оружие является скорее фактором сдерживания, чем реальной угрозой.