Военный обозреватель прокомментировал учения НАТО у берегов Крыма

По его словам, это «большая глупость». Литовкин отметил, что российская армия проводит такие же учения регулярно. Также эксперт уверен, что техника НАТО не представляет для России серьезной угрозы.

«Ни скоростью, ни комплексами HIMARS нашу оборону не напугать, это просто „надувание щек“. Если потребуется, мы быстро „укоротим“ всю эту технику», — высказался Литовкин.