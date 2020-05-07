Военный обозреватель призвал США прекратить перекраивать историю ВОВ

Уже давно международная политика придерживается опасной тенденции, в рамках которой история переписывается не только в юбилеи Победы, но и в обычные годы.

«Как мы знаем, берется банальный набор домыслов вместо того, чтобы ткнуть носом или полистать документы. При этом лицемерно не обращается внимание на факты, а выдаются лишь домыслы», — заявил военный обозреватель.

По его словам, многие страны используют подобный прием информационной войны против Победы Советского Союза. Решить споры вокруг имени зачинщика военных действий можно одним вопросом, уверен Баранец. Для этого нужно сказать, когда именно и какую страну оккупировал Гитлер.

Россия не отрицает участия американцев и англичан во время ВОВ. Однако граждане США сейчас хвастаются лендлизом, заявил военный обозреватель. Тогда они поставили 430 тысяч боевых машин.

«Скажите, пожалуйста, какой ум, какой рассудок надо иметь союзнику, который по лендлизу предоставляя боевую технику, имущество, боеприпасы, машины Советскому Союзу, тем не менее проводил это на контрактных условиях?» — поинтересовался Баранец.

Кроме того, он порекомендовал американцам «послюнявить пальцы» и изучить статистические данные. Важно сравнить потери за время войны со стороны СССР и США. В итоге получится 26 миллионов 600 тысяч человек против чуть более четырех тысяч.